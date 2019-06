El Pentágono celebró, con sordina, el mes del Orgullo LGBT, reflejando las constantes embestidas del presidente Donald Trump contra una parte de esta comunidad: los transexuales. “Es duro, por eso no he venido de uniforme. No lo he traído porque nuestro comandante en jefe (Donald Trump) ha dicho que las personas trans somos deficientes y ya no somos bienvenidas en el ejército. Así que ya no siento el mismo orgullo por este uniforme”, lamentó la capitán Jennifer Peace en declaraciones a la prensa. Lejos de la algarabía de otros años, el patio central del Pentágono no fue escenario de actuaciones musicales ni de mensajes de celebración por los logros alcanzados desde que la cartera de Defensa puso fin a la política de “no preguntes, no cuentes”, hace ya ocho años.