El establishment empresario ofreció el escenario para el primer acto de campaña de la fórmula de Cambiemos. “Me acompaña un patriota. Encontré en él una persona que piensa antes en la gobernabilidad que en su partido. Esto es un valor muy importante”, expresó el presidente Mauricio Macri para referirse a su flamante precandidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto. El mandatario que clausuró el precoloquio de IDEA en Neuquén prometió a un auditorio colmado de empresarios petroleros que “pasada la incertidumbre política, Argentina entra en un proceso de desarrollo único”. La conferencia también contó, entre otros, con la participación del economista Guillermo Nielsen. El ex secretario de finanzas, que forma parte de los equipos técnicos del precandidato presidencial Alberto Fernández, anticipó que están trabajando en un proyecto de ley para ofrecer “previsibilidad” en Vaca Muerta.

El evento organizado por grandes empresas contó con la participación del flamante precandidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, que viajó con Macri desde Buenos Aires. El vuelo, reveló el presidente, les permitió mantener su primera conversación extensa: “Miguel Pichetto apoyó transformaciones complejas y difíciles aún frente a la crítica de una enorme parte de su partido. Genera respeto y admiración. Estoy muy contento que haya dicho que sí”, celebró Macri al referirse al respaldo legislativo ofrecido durante más de tres años por quien fuera el jefe de la bancada justicialista en el Senado.

El senador y precandidato a vice que antecedió a su nuevo jefe político se despachó contra sus ex aliados de Alternativa Federal. Pichetto acusó a los dirigentes de ese espacio de sumergirse en “discusiones estériles y desgastantes” mientras que él “tomó partido para evitar volver al pasado”. Al celebrar su incorporación a la fórmula cambiemita, el Senador consideró que “Argentina necesita una ampliación de la base democrática. Así vamos a terminar con esta tragedia histórica que seguimos discutiendo el país con la lógica de los setenta. No solo con la lógica de la denominada etapa de la dictadura militar si no con ideas viejas que atrasan cincuenta años”. En ese sentido, apuntó contra la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández al señalar que representa “volver a visiones con componentes autoritarios sobre Poder Judicial y Constitución, algunos disparates, hay que tener cuidado con esas voces”.

Durante su intervención, Pichetto destacó la “valentía del presidente de abrirme un lugar en la fórmula presidencial, la audacia y el mérito son suyos, yo no dudé”. El legislador explicó que “la lectura de los grandes medios internacionales es de una apertura hacia el jefe de la oposición parlamentaria” y destacó “el acompañamiento de la UCR”.

Al cerrar el evento con empresarios que tuvo a Vaca Muerte como eje, Macri destacó el proceso de flexibilización y desregulación sectorial y enfatizó la existencia de “una agenda mayor de cambios que todavía no hemos podido llegar adelante”. El mandatario consideró que “la incertidumbre política hace que muchos de los que están acá prefieran esperar un poquito antes de poner primera de vuelta a fondo. Pero pasada la incertidumbre política Argentina entra en un proceso de desarrollo único”. El modelo de desarrollo necesario para llegar “a ese otro lugar donde nos merecemos estar” debe surgir, según Macri, de un “proceso como el de la generación del ochenta”, en referencia a los inicios de la etapa agroexportadora.

El presidente consideró que para lograr ese desarrollo e impulsar Vaca Muerta “tenemos que hacer tres cosas. Necesitamos simplificar, eso significa deshacernos de trámites absurdos, estúpidos y autodestructivos. Tenemos que planificar. Y debemos ser previsibles para que quien entierra su dinero a 3 mil metros sepa que no le vamos a cambiar las reglas”.

El evento también contó con una intervención del economista Guillermo Nielsen que forma parte de los equipos de Alberto Fernández. “Estamos trabajando para presentarle a las fuerzas políticas un nuevo marco regulatorio para Vaca Muerta y otras formaciones”, sostuvo al anticipar que el proyecto que apunta a “dar pie de igualdad tributario y regulatorio” con formaciones no convencionales de Estados Unidos.

La intervención de Pichetto fue dispersa pero abordó algunos de sus tópicos predilectos como seguridad. Reclamó el uso de las fuerzas policiales provinciales y la gendarmería para “aventar riesgos de cualquier naturaleza” como las “problemáticas de obstrucción de camino y otros que afectan la producción de bienes y servicios”. Consideró que Argentina requiere “muchos más emprendedores tecnológicos como Mercado Libre y pocos cartoneros, no quiero ser despectivo pero tenemos que alentar el mundo del trabajo”.