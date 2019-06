"Necesito muchos refuerzos, y con urgencia", aseveró ayer Diego Cocca. El técnico de Central mostró su inquietud por la falta de nuevos jugadores luego del primer amistoso de la pretemporada, ante Argentino, en el Gigante. "Los nombres que quiero los tenemos hace rato", resaltó, dejando así explícito su desazón por la imposibilidad de la dirigencia de concretar las transacciones de Diego Zabala y Cristian Chávez. En los dos ensayos con el salaíto el auriazul se impuso con facilidad en el juego y en ambos encuentros ganó por 1 a 0.

"Central está pasando un momento difícil desde lo fubolístico. Tenemos que ser conscientes que no arrancamos bien, el club viene de dos años malos y hay que cambiar la imagen. Por el bien de Central necesitamos que se queden los jugadores que han demostrado que tienen capacidad de jugar en el club. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos", analizó Cocca, en alusión indirecta al deseo de que no sea transferido Jeremías Ledesma. Pero el técnico auriazul también hizo saber su malestar por la falta de refuerzos: "No es que estamos buscando los jugadores, tenemos los nombres hace rato. Soy consciente que la dirigencia realmente está trabajando, tratando de arreglar situaciones con los jugadores y los clubes, pero la realidad es que hoy no están, faltan muchos y los necesito con urgencia. Espero que esta semana puedan venir", recalcó Cocca luego de los amistosos con Argentino en el Gigante.

El primer amistoso, de 40 minutos, tuvo a Central con Ledesma; González, Caruzzo, Barbieri, Molin; Rius, Rinaudo, Pereyra, Gil, Aguirre; Lovera. El gol de la victoria lo hizo Lovera. En el segundo amistoso el canaya jugó con Ayala; Alarcón, Ojeda, Almada, Rizzi; Ortigoza, Villagra, Marinelli, Lo Celso; Rodríguez, Sarco. El tanto de la victoria lo anotó Ortigoza. "Hicimos dos equipos para que todos tengan fútbol, cada uno jugó cuarenta minutos. Los muchachos los hicieron bien, lo más importante fue empezar a hacer prevalecer lo que vamos a hacer en el campo, que es presionar alto, jugar en campo rival, tratar de manejar la pelota", analizó Cocca.

El único que refuerzo que llegó hasta el momento fue Ciro Rius y ayer el ex Defensa y Justicia jugó para los titulares. "Rius quiso venir desde el primer momento en que apareció la oportunidad. Es un jugador que hace la banda por afuera y te puede trabajar haciendo todo el carril o jugando de extremo. Vino con muchas ganas, lo vimos entrenar bien y por eso arrancó jugando en el primer equipo", explicó Cocca. "A los jugadores del Club que volvieron de préstamos lo vamos a evaluar, van a entrenar con nosotros y después tomaremos una decisión final", agregó por último el técnico de Central.