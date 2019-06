"Se cortó la luz por una asociación de eventos del que todavía no somos capaces de encontrar la razón", se sinceró el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, luego de más de 24 horas del apagón que dejó sin luz a todo el país, pero aseguró que "de 0 a 10, hay cero posibilidades de que vuelva a ocurrir, no puede volver a repetirse".

"El sistema interconectado tiene 100 años de historia y nunca había ocurrido, todos los técnicos están sorprendidos de por qué el sistema no actuó como siempre", argumentó el ex CEO de LAN.

"Esto es algo muy grave, que no debería haber pasado, que no debe pasar, el sistema tiene exceso de capacidad de generación y redundancia en el sistema de transporte, porque fallas técnicas ocurren todo el tiempo", reconoció Lopetegui, en diálogo con Radio La Red, y subrayó que "es imposible haber tenido alerta ni haber actuado de otra manera", debido a que el sistema que redirige la transmisión de energía por otros líneas, en caso de detectarse una falla, ocurra "en una fracción de segundo" y "no hay intervención humana, lo hacen las computadoras".

De todas formas, Lopetegui reconoció lo "extraordinario" del hecho que además ocurrió en "un 7 de junio a la mañana, donde todavía no hace frío y tampoco hace calor, con lo cual la demanda era muy baja. Nunca había ocurrido en la historia de la Argentina". Y agregó que en todo el mundo se registraron 10 casos en 20 años.

Ante el pedido de plantear, al menos, las tres hipótesis más probables de explicar los sucedido, el secretario de Energía volvió a reconocer que el Gobierno no tiene información clara sobre el hecho: "No me atrevo a decir ninguna hipótesis porque no tenemos todavía la información necesaria, sería aventurado pensar en una posible causa".

Al momento de dar una explicación de cómo se revisará lo ocurrido, el ex Ceo de Lan eligió comparar lo ocurrido en el sistema eléctrico con el sector aerocomercial: "Los aviones tienen cajas negras que se registran todos los movimientos que se realizan en un avión. Acá tenemos dos cajas negras, la de Cammessa y Transener. Estas cajas negras eléctricas tienen miles de datos, en las próximas 72 horas las empresas tienen que dar un informe de todo lo que estaba ocurriendo hasta las 7.07. Con esa información, Cammesa va a realizar el estudio y en 15 días vamos a saber qué pasó con una falla simple".

"Tenemos que entender lo que ocurrió, primero para saber si hay que cambiar este sistema de protección", indicó Lopetegui para asegurar que no volverá a ocurrir el apagón registrado ayer y, sin precisiones, describió las señales de alerta que podrían haber anticipado el desperfecto: una alta generación de energía hidroeléctrica incorporada al sistema por las abundante lluvias, que se combinó con energía desde Brasil, como parte del sistema de compensación. "Se estaba recibiendo mucha energía, pero dentro de los rangos, en un momento de baja demanda que, aunque parezca paradójico, empeoró la situación. El sistema se activó de una manera incorrecta", dijo intentando dar una respuesta.

En ese tono, Lopetegui excusó al Gobierno por demorarse 8 horas, entre las 7 y las 15, en dar una conferencia de prensa que explique lo ocurrido en todo el país. "Desde las 7.07 empezamos a emitir comunicados en los que decíamos qué porcentaje de recuperación había y en qué partes del país, no había más información certera para decir, juzgamos que lo más importantes era recuperar la energía. Dimos comunicados, que puede ser que fuera pobrísimos de información". Lo que llevó más de 14 horas y, por razón del corte general, aún hay usuarios en la propia Ciudad de Buenos Aires con problemas eléctricos.