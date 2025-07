Una joven de 23 años que cruzaba la calle en bicicleta en la ciudad bonaerense de Mar del Plata fue arrollada por una camioneta 4x4 que, tras el accidente, se dio a la fuga. Según precisó la familia de la víctima, su estado de salud es crítico, y debe atravesar ahora una compleja cirugía para sobrevivir.

La víctima se llama Lucrecia y vive en el barrio Regional, según consignó el medio marplatense 0223. Se trata de una estudiante del Profesorado de Educación Especial del Instituto Superior Docente Nº19 a la que le queda un año para recibirse.

Como tantas otras veces, el jueves pasado por la tarde cruzó la calle en su bicicleta para asistir a clases, pero al llegar a la esquina de Azcuénaga y Entre Ríos, una camioneta la pasó por encima. El vehículo no paró nunca, pese a que la arrolló por completo. La joven sobrevivió, pero debe ser operada de urgencia.





El atropello quedó registrado por las cámaras de seguridad de una casa cercana. El conductor nunca se detuvo a ver cómo estaba la víctima, pese a la gravedad del accidente, y se fugó del lugar. La familia de Lucrecia busca al criminal desde el miércoles pasado con desesperación.

"Conseguimos la cámara de seguridad de una vecina, pero no tenemos la patente y estamos pidiendo que lo encuentren", explicó Belén, la hermana de Lucrecia. También explicó que no acudieron antes a los medios por el hecho para no entorpecer la causa. Sin embargo, la desesperación por el correr de los días y que no se capture al delincuente los apremia.

En este momento, Lucrecia está internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), esperando los últimos insumos necesarios para la múltiple operación que requiere su estado de salud.

"Le tienen que hacer una cirugía gigante porque presenta traumatismo de cráneo, se fisuró una costilla y las ruedas le quebraron los dos tobillos", indicó la hermana.

