Según el ex espía Rolando Barreiro, Carlos Stornelli extorsionó a Claudio Uberti para direccionar su declaración como arrepentido en la causa de las fotocopias. El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) habría sido obligado a decir que vio cómo traían bolsos con dinero desde Venezuela. El ex agente de la AFI se lo dijo al juez Alejo Ramos Padilla en el marco de la ampliación de la indagatoria a la que el magistrado de Dolores accedió, tras el intento fallido de Barreiro para convertirse en arrepentido. De confirmarse la versión del ex agente de la AFI, quedaría al descubierto por primera vez una maniobra extorsiva concreta para direccionar el expediente que instruye Claudio Bonadio y cuya elevación a juicio ya fue pedida por Stornelli (ver parte).

Según dijo Barreiro, primero ante el fiscal Juan Pablo Curi y luego, el 7 de junio, en una exposición de más de ocho horas ante el propio Ramos Padilla, dos personas de su confianza --a quienes identificó como "Dr. Alejandro Valle y Sr. Luís Almonacid"-- le contaron que Stornelli presionó a Uberti para involucrar a funcionarios venezolanos en el circuito de coimas de la obra pública. Detalló que esos hombres le "contaron cómo Uberti fue presionado para declarar que se subían bolsos a un avión supuestamente con dinero. A él le dijeron que declare que únicamente se subían bolsos sin decir que había dinero y que los subía el piloto. De ese modo aquel (Uberti) quedaría libre. El que está preso hace cincuenta días soy yo y por eso quiero que se sepa", se quejó Barreiro. Y agregó que Valle y Almonacid se lo comentaron "no para que vaya a decirlo a ningún lado, sino como 'viste lo que le pasó a este tipo'. Yo a Uberti no lo conozco ni tengo trato, pero me parece importante contarlo porque es hora de que todo el mundo diga la verdad", remató Barreiro.

Uberti declaró por primera vez ante el fiscal rebelde de Comodoro Py el 12 de junio del año pasado. Pero en esa oportunidad no mencionó traslados de dinero o de bolsos desde Venezuela. Tres meses después, el 14 de septiembre de 2018, el ex funcionario pidió volver a declarar. En una brevísima exposición en el juzgado de Bonadio habló de un pago por parte de funcionarios venezolanos de 25 millones de dólares a Néstor Kirchner en 2006 y de un traslado frustrado de bolsos con plata tras una cumbre en Isla Margarita: "Pese a la directiva que había impartido Néstor Kirchner de cargar dinero en el avión, como eso no se había podido llevar a cabo, en el viaje de regreso Néstor Kirchner me increpó de manera fuerte", había dicho Uberti. Según el relato, el ex presidente lo insultó por "haber vuelto con las manos vacías". La pregunta es qué pasó entre la primera exposición de Uberti y las dos que le siguieron, en septiembre y en diciembre de 2018. Según Barreiro, lo que pasó en el medio es que el fiscal Stornelli apretó al imputado para direccionar su declaración como arrepentido e involucrar al gobierno de Hugo Chávez en las presuntas maniobras de corrupción. Uberti, al igual que muchos otros en la causa de las fotocopias de los cuadernos, fue detenido y logró su libertad recién después de lograr que Bonadio le homologara el acuerdo de imputado colaborador.

El ex agente Rolando Barreiro está procesado y con prisión preventiva en la causa por la red de espionaje ilegal. La primera vez que fue indagado por Ramos Padilla tras su detención en abril pasado, "Rolo" prendió el ventilador y confirmó la extorsión que denunció inicialmente el empresario agropecuario Pedro Etchebest, dijo que Marcelo D'­Alessio le mostró mensajes y llamadas con la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y aseguró que el falso abogado mantuvo reiterados encuentros en el Congreso con Elisa Carrió. Además, admitió que existía una organización ilegal que realizaba tareas de espionaje para periodistas y funcionarios judiciales --entre ellos, el fiscal Carlos Stornelli-- y que reportaba a Pablo Pinamonti, un alto funcionario en AFI. También dio detalles sobre el lugar que ocupaban en la cadena de mando los ex comisarios Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, hoy presos y procesados. Luego, Barreiro buscó convertirse en arrepentido y el fiscal Curi no aceptó homologar un acuerdo en ese sentido, porque entendió que no había aportado información suficiente para que la causa avance.

Alineado con Comodoro Py, Stornelli y Marcelo D´Alessio, Curi quiere que el expediente salga de Dolores y nunca permitió que ninguno de los imputados se transformaran en arrepentidos. De hecho, la defensa del fiscal procesado Juan Ignacio Bidone lo recusó en duros términos por ese motivo. Lo cierto es que en la última audiencia ante Curi, Barreiro mencionó el presunto apriete de Stornelli contra Uberti. Sin embargo, al no haber avanzado el trámite, esa declaración perdió validez. Por eso es que el ex espía pidió declarar nuevamente ante Ramos Padilla y allí volvió a describir la presunta coacción a Uberti, que ahora deberá ser investigada por el juez de Dolores. De confirmarse, quedaría al descubierto por primera vez una maniobra extorsiva concreta con el objetivo de direccionar la causa de las fotocopias de los cuadernos.