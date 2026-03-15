Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

SEÑALIZACION

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Fotos inéditas de Mario Laus, colaborador de Rosario/12

Las imágenes de un lugar del horror: “El Pozo”

Por Marcelo Scalona

SEÑALIZACION

Se inaugura muestra de fotos inéditas de Mario Laus, colaborador de Rosario/12

Las imágenes de un lugar siniestro: “El Pozo”

Por Marcelo Scalona

Agenda de la provincia por los 50 años del golpe militar

La memoria, política de Estado

Exclusivo para

Sobre una expedición en el Canal Beagle de Ushuaia

El Conicet estrena un documental en Netflix

Opinión

Geoeconomía de la guerra

Por Jorge Elbaum

El Ejecutivo norteamericano compartió imágenes del momento del ataque

Estados Unidos bombardeó la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán

Dijo que la inflación bajará a cero en el segundo semestre

Caputo volvió con la promesa

El País

Es una iniciativa de Nicolás Trotta

Unión por la Patria presentó un proyecto para repudiar beneficios a represores

El Presidente, cada vez más complicado

$Libra: un documento en el teléfono de Novelli revela un acuerdo por 5 millones de dólares con Milei

Por Irina Hauser

Las fotos que se exhiben en el Hospital Evita de Lanús

Pablo Grillo y una muestra con foco en lo colectivo

La medalla que te está devolviendo

Por Graciela Geuna

Economía

Preocupaciones que el gobierno niega

Miedo al desempleo

Por Mara Pedrazzoli

La economía real

Por Hernán Letcher

Dijo que la inflación bajará a cero en el segundo semestre

Caputo volvió con la promesa

El riesgo país volvió a subir y crece la incertidumbre

Clima pesado en la city porteña

Sociedad

Se oponen a la modificación de la ley que los protege, impulsada por el Gobierno

Voces en defensa de los glaciares

Sobre una expedición en el Canal Beagle de Ushuaia

El Conicet estrena un documental en Netflix

El 14% de los niños tienen dificultades cognitivas singulares para esta ciencia

¿Por qué me cuesta aprender matemática?

Agradable y con algunas nubes

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 14 de marzo

Deportes

El zambiano Banda fue retirado en ambulancia, pero está fuera de peligro

Liga de Italia: susto en Napoli-Lecce por un jugador desvanecido

El equipo de Arteta venció 2-0 a Everton y sacó nueve puntos

Premier League: Arsenal ganó con el último aliento y se escapó arriba

El equipo de Simeone superó 1-0 a Getafe

Liga española: golazo de Molina para el triunfo del Atlético Madrid

El relato de Manuel Armoa Morel: “Priorizamos la vida, hicimos todo para volver"

La odisea de un voleibolista argentino para regresar desde Abu Dhabi

Por Florencia Mó