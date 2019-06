instagram.com/concha.espacio

Desfile en Concha dice el flyer con el que me topo al entrar a este IG, y es que el 24 de mayo pasado tuvo lugar este evento inspirado en lo que llaman neoseñoreo, el desfile en cuestión basó su temática en los neogauchos con el título “neo gauchitxs never gilxs”.

“Se llama Concha Espacio porque somos feministas, LGTTBI, queers, estamos todes.”

Me dice la cantante Keity Moon, también conocida como Catalina Martin, en un mensaje de voz. Ella (responsable de la marca de selección vintage @aquamileniumpop) junto a dos diseñadores (@_lamagia y @filo_exe) y a otros cuatro selectores vintage (@arrebato.vintage, @neo.vviejo, @nubevintage y @sugoiiokay) son los impulsores de este nuevo espacio sito en la mítica “Galería 5ta Avenida”, reducto clásico de la ropa vintage en Barrio Norte. “Decís concha y los machirulos dicen qué fuerte, y entonces está un poco bueno porque es una palabra poderosa, pero sólamente en Argentina esa palabra significa vagina, en otros países es caracol lo cual nos da la estética, la medida de oro del caracol.”, continúa Martin. “Ahí es donde empieza el arte, somos un espacio de arte además de dedicarnos a la curaduría vintage.”

En el espacio también se hacen meditaciones, lo que hacen lo consideran arte de luz. “Este es un lugar exclusivo al que vos podés venir y además de asesorarte con tu estilo, nos podés contar tus problemas y te podemos ayudar, ponemos precios accesibles y hacemos desfiles de vanguardia.”, afirma la Moon en otro mensaje. Llego al local un día de semana al mediodía y me lo encuentro a Alexis atendiendo. Es un elegantísimo drag king muy bien maquillado con una bellísima boina y un enterito de jean, con un look muy concha (por la estética del local, no por lo femenino, claro). “Quisimos hacer un homenaje a lo gaucho pero sin reivindicar el nacionalismo, por eso jugamos con la idea del Gauchito Gil pero cambiándole el sentido.”, me dice sobre el último desfile que se realizó en el espacio. Alexis es el responsable de la marca de selección vintage @neo.vviejo, y también el encargado de definir mejor qué implica el neoseñoreo: “Es un mood (estado de ánimo), es ser unx Señox pero millennial, estéticamente es una remake del vintage de la década que a unx más le guste, usar ropa de Señorx en el día a día pero de forma muy coqueta.” En el local cada marca tiene su propio perchero muy ordenado y con una estética bien definida, en uno que está fuera del local, justo al lado de la puerta de entrada, se mezclan todas las marcas con muchas prendas con un valor único cada una de ellas: $100. “La idea es que cualquiera se pueda vestir en nuestro local.”

Concha abre sus puertas de lunes a viernes de 12 a 20, en el loc. 96 de la “Galería 5ta Avenida”, Av. Santa Fe 1270, Cap. Fed.