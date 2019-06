La precuela de Game of Thrones comenzó a filmarse en el norte de Irlanda, utilizando locaciones cercanas a los memorables momentos de la primera temporada en County Down, el bosque Tollymore y los Titanic Studios en Belfast. La monstruosa serie de HBO terminó el mes pasado, pero la próxima entrega sobre el mundo de los dragones y el hielo ya está en el horizonte.

El nuevo proyecto, con el título de trabajo de Bloodmoon ("Luna de Sangre"), transcurrirá "cientos de años antes de los eventos de Game of Thrones", según HBO. Estará protagonizado por Naomi Watts, Miranda Richardson y John Simm, uno de los intérpretes de la clásica serie Doctor Who. El episodio piloto está en plena producción, pero hay plena confianza de que se convertirá en una serie.

Los fanáticos de Game of Thrones reconocerán los escenarios norirlandeses de Winterfell y Castle Ward, pero el autor George RR Martin aseguró la historia que se contará esta vez será muy diferente. "Westeros es un lugar muy diferente", le dijo el escritor a Entertainment Weekly. "No existe King's Landing. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens; Valyria apenas está surgiendo, con sus dragomes y el gran imperio que creará después. Estamos lidiando con un mundo muy diferente y más antiguo, lo que espero que sea parte de la diversión en esta serie".

El autor está trabajando en esta nueva serie con la showrunner Jane Goldman, guionista y productora de exitosas películas como Kick-Ass y X-Men: First Class.