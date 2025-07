Esa fue la segunda vez que vi llorar a papá. La primera vez fue cuando murió un primo a quien apodaban el Chueco. Recuerdo que se tiró en la cama boca abajo y lloró un rato infinito. Ahora lloraba porque anunciaban que Ayrton Senna había muerto. El auto de fórmula uno salió despedido, después de una curva, contra un paredón, como si hubiera sido liberado por una soga que girando se cortó. El Williams estaba todo destruído y la cabeza del piloto caía hacia un lado.

¿Viste? Se levantó mamá enfurecida. ¡Tenés que dejar de correr! le dijo a papá.

Papá arremetió con todos los platos y vasos y botellas sobre la mesa y se apoyó en los brazos cruzados para llorar desconsoladamente. Ese brasilero era el hombre más veloz del mundo, de cada maniobra amábamos su elegancia, de cada giro su precisión, de cada volantazo su audacia; había salido con Xuxa; había construido una asociación para que estudiaran los chicos pobres de Brasil. Ahora estaba muerto. En los días previos, en el circuito de Imola en San Marino, Italia, había habido un accidente grave y un muerto también. Un piloto austríaco. Las autoridades estuvieron a punto de suspender la carrera pero the show must go on. Se les había ofrecido a los pilotos la posibilidad de no correr pero Ayrton Senna obviamente salió a la pista.

Papá corría en autos también. En la fórmula dos. Los autos eran parecidos a los de fórmula uno, por la trompa y los alerones pero iban mucho más despacio y era una categoría nacional. Me encantaba ir con papá a las carreras. Papá tenía una gigantesca casa rodante, con comedor, nueve camas, cocina y baño.

Cada vez que había una carrera llevaba mecánicos y un montón de otros tipos que se colaban para ver el espectáculo. Esos tipos no hacían mucho, salvo contar chistes verdes todas las noches. Cuando iba con papá a las carreras faltaba el viernes a la escuela porque los viajes siempre empezaban los jueves a la tarde y duraban hasta el domingo a la nochecita.

Papá y mamá discutían hace años acerca del amor de papá por la velocidad, como si la velocidad fuera una amante. Discutían desde antes de que yo naciera, desde antes de que fueran matrimonio. Papá prometió dejar las carreras cuando se casaran, eso no sucedió. Siempre hubo excusas o un poquito más adelante o el próximo año es el último.

Papá había tenido su época de esplendor en los kartings y en unas categorías regionales en su juventud. Campeonatos, fotos, gloria. Ahora estaba más viejo, venido a menos y no era un buen piloto. Siempre disputaba los últimos lugares cuando no era que tenía que abandonar la carrera. Era un deporte caro pero papá era dueño de una empresa de transporte de combustibles que trabajaba para YPF. Por eso su auto llevaba ese esponsor, solo por eso.

Recuerdo subirme al auto rummm rummm rummm andar sin andar, haciendo ruido con la boca, haciendo girar la dirección, mientras el auto permanecía parado bajo la carpa que armaban al costado de la casa rodante. Papá soñaba con verme correr. Ya llegaría mi momento. Me encantaba lustrar el auto. Usaba una gamuza y BLEM. Era blanco con el logo azul y negro de YPF y con algunas otras marcas que ponían algo de dinero. En realidad eran marcas solidarias, creo que lo hacían más por caridad que por ganancias, porque como dije papá siempre andaba atrás de todo.

Yo disfrutaba muchísimo cuando eran las pruebas de clasificación. Era el encargado de armar el cartel con el tiempo que le mostraba a papá cuando pasaba a toda velocidad. Recuerdo que el mejor de todos era Massei, un piloto de Leones que había estado en la guerra de Malvinas. Yo lo miraba como a un héroe. Me imaginaba que alguien que había estado en la guerra tenía un extra de valentía como para girar más rápido que los demás. Había otro que era rápido también: Suriani. Se decía que estaba enfermo de cáncer. Ese andaba siempre en el podio también. A decir verdad yo estaba del lado de papá. No quería que dejara de correr. Mamá me parecía una amargada hincha pelotas. Aunque ese mediodía en que Ayrton se mató contra el paredón en Imola la cosa fue distinta. El brasilero que habíamos ver hecho malabares con un Toleman en la lluvia de Mónaco llegando segundo después del Mc Claren del campeón Prost. El brasilero que había salido campeón ya tres veces del mundo. Era un experto en la lluvia. Creo que lo que me conmovía era su cara de bueno, que detrás de ese buen tipo estuviera el hombre más veloz del mundo. Una vez, en una pista, denunció que un muro se había corrido de lugar, todos decían que no, que para nada, hasta que fueron a controlar con precisión y definitivamente el paredón se había corrido dos centímetros.

Lo supe porque lo rocé cuando pasé por ahí, dijo Senna.

Así al límite corría el tipo.

Una vez, en el gran premio de Brasil, en su propio país, donde siempre había querido ganar y nunca se le había dado, se le trabó la caja de cambios en sexta y tuvo que terminar la carrera, cerca de diez vueltas trabado en sexta; y ganó. Cuando terminó la carrera estaba extenuado, no podía salir del auto. Lo sacaron y era una gelatina. No podía levantar la copa en el podio. Lo vimos hacer maravillas. Lo amábamos con papá y amábamos mirar la fórmula uno con un buen asado los domingos. Mamá ya lo dejaba pasar, comía en silencio mientras nosotros gritábamos eufóricos.

Mis abuelos no habían muerto, mis tíos tampoco, ningún ser querido para mí había muerto todavía, no conocía la muerte de un ser cercano, pero ese día en que mamá gritó:

¿Viste?¡Tenés que dejar de correr!

Creí un poco que mamá tenía razón. Ese día conocí la tristeza. También lloré a mares.

La historia siguió de la misma manera. La próxima será la última carrera, papá nunca dejó de correr y con mamá se separaron y yo continué viajando por el país a las carreras en la hermosa casa rodante de papá. Seguimos a pesar de todo mirando la fórmula uno. Sin embargo la muerte de Ayrton Senna cambió mi vida para siempre. Cuando tuve quince años y papá me ofreció prepararme un karting para que empezara a correr dije que no.

