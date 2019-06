Una joven de Bahía Blanca que entró el sábado pasado a un local de ropa simplemente para ver una prenda, terminó viviendo un episodio desagradable que culminó en una denuncia contra los dueños del comercio. Pamela Cáceres, la víctima, que denunció lo ocurrido a través de redes sociales y ante la Justicia, contó que entró a la tienda que está ubicada en la zona céntrica de la ciudad. Vio una remera en la vidriera, le gustó y entró para probársela. El hombre que estaba a cargo del local ubicado en Estomba al 100, Ave Fénix, se la dio y ella ingresó al probador.

“Cuando estoy cambiándome, noté que por debajo, este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular”, contó la chica en un posteo que recibió cientos de comentarios, principalmente de clientas del comercio sorprendidas con lo que había ocurrido. “Me cambié rápido, salí del probador y le dije que me diera su celular, que lo vi sacándome fotos y que iba a llamar a la policía”, relató la muchacha.

Sin embargo, en medio de la incomodidad de la situación y de su indignación, el hombre se negó a entregarle el teléfono o mostrarle las fotos y lanzó una respuesta insólita: “Perdoname, negri, no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. No digas nada, voy a perder a mi familia”. “Como no había nadie más en el negocio, por mi seguridad salí y sostuve la puerta para que él no saliera mientras llamé a la policía”, relató. La joven luego radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer, que la dejó en manos de la UFI N° 14 especializada en Delitos Sexuales de Bahía Blanca, a cargo de Marina Lara.