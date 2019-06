Con el plantel ya instalado en Porto Alegre, el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni trabaja en pos de una reacción en el último partido del Grupo B, frente a Qatar, y asegurar su clasificación a la ronda final de la Copa América, tras el pálido empate ante Paraguay. Pero aún una victoria podría resultar insuficiente si los guaraníes vencen a Colombia, y los terceros de las zonas A y B terminan con cuatro puntos o más y mejor diferencia de gol que la Argentina. "Es frustrante no ganar. Ya jugamos dos partidos y no logramos los tres puntos en ninguno. Pero lo que más duele es que no tenemos el funcionamiento, que debemos seguir en la búsqueda de un equipo y que encima no hay tiempo. Ahora queda un partido y hay que ganar o ganar", señaló Lionel Messi. "Todavía podemos ganar y clasificarnos. Debemos tener fe y esperanza", consideró el arquero Franco Armani, quien en el complemento le contuvo un penal Derlis González.

"Estaba para seguir, pero mi salida fue una decisión del entrenador", dijo tras el partido Lautaro Martínez, quien sufrió un golpe de Gustavo Gómez y fue reemplazado por Angel Di María, de pobre imagen en ambos partidos. Pero Scaloni contradijo al actual atacante de Inter de Italia: "Martínez no estaba bien porque recibió una paralítica muy fuerte en la zona lumbar y estaba muy complicado". Sobre el empate ante Paraguay, analizó: "El gol de ellos nos generó incertidumbre y por eso fue bueno llegar al primer tiempo para hablar y salir un poco mejor en el segundo. Y si bien es cierto que la versión más peligrosa del equipo fue cuando convivieron en el área Martínez y Agüero, con tantos jugadores ofensivos nos comimos tres contras que se pudieron haber evitado. Para el partido con Qatar necesitamos tener un poco más de paciencia", dijo Scaloni sobre el trascendental partido del domingo en Porto Alegre. Argentina, última del Grupo B con un punto, enfrentará a los anfitriones del próximo Mundial 2022 con la obligación de ganar y esperar que Paraguay (2) no lo haga ante el líder Colombia (6) para avanzar a cuartos de final.