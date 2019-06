Desde el entorno de Daniel Scioli informaron ayer que el ex gobernador había decidido desistir de su intención de presentarse a las PASO para pelear por la candidatura presidencial dentro del Frente de Todos, por lo que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner no tendrá rivales en las primarias del 11 de agosto. En verdad, argumentaban que había sido el espacio que había resuelto que no hubiera competencia en agosto por lo que, encuadrado, Scioli no se presentaría. “El espacio decidió que no haya PASO, por lo tanto, no es que Daniel baje su candidatura, sino que se resolvió que no haya primarias”, aclaraba un vocero. Scioli tiene dos años más de mandato como diputado pero no descartaba la posibilidad de sumarse ahora a la campaña de Fernández-Fernández y tener luego algún lugar en el equipo de gobierno en caso de ganar. Cuando se anunció la fórmula encabezada por el ex jefe de Gabinete y el pase de Cristina Kirchner a la vicepresidencia, inmediatamente Felipe Solá y Agustín Rossi –quienes también habían lanzado sus precandidaturas y ya recorrían el país– comunicaron que las bajaban y apoyaban la fórmula. En cambio, Scioli se mantuvo y dijo que su intención era seguir hasta las PASO. Incluso, luego recibió un ofrecimiento del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para que se sume a Alternativa Federal, cuando todavía existía. Scioli se reunió entonces con Alberto Fernández y consensuaron que mantuviera los pies dentro del armado de unidad que luego tomó la denominación de Frente de Todos. Pero, pese a que seguía con las recorridas, su postulación nunca consiguió apoyos. Además, también se le complicaba la presentación de los avales necesarios, ya que con la adhesión del Frente Renovador también necesitaba un buen número de afiliados a ese partido que avalaran su postulación.