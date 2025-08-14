Del 5 al 7 de septiembre, Puerto Iguazú será el escenario de “Volar 2025”, el primer Encuentro Internacional de Observación de Aves que se realiza en la provincia.

Con entrada gratuita e inscripción previa, esta experiencia única combina naturaleza, ciencia y turismo en uno de los destinos más biodiversos del continente.

Impulsada por el Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Turismo y en el marco del Programa Provincial Ruta de las Aves (creado por Decreto 95/2025), en articulación con la Asociación Aves Argentinas, el evento convoca a observadores de aves, guías turísticos, prestadores de servicios, científicos, estudiantes y amantes de la naturaleza de todo el país y del exterior.

En Misiones podemos oír y observar más de 500 especies de aves. La invitación está abierta para vivir esta experiencia única, en la provincia más biodiversa del país.

Tres días para vivir el mundo de las aves

Del 5 al 7 de septiembre, “Volar 2025” ofrecerá salidas a campo, charlas técnicas, paneles, experiencias comunitarias y ferias en puntos estratégicos como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Provincial Urugua-í, la Comunidad Mbya Guaraní “Itá Poty Mirí” y el observatorio de la Ruta Nacional 101.

En la propuesta, se destaca un espacio “Pajareritos” para infancias, con actividades lúdicas y educativas. Y un foro de prestadores turísticos para generar redes y nuevos servicios de avistaje de aves.

Para destacar, la Feria Nido, que reunirá a expositores vinculados a la biodiversidad y el ecodiseño.

Si te interesa participar, este es el link para inscribirte en la Feria Nido:

Una invitación a levantar la mirada y observar la biodiversidad

“Volar 2025” propone detenerse, mirar el cielo, caminar los senderos y descubrir que cada ave tiene una historia que une turismo, ciencia, cultura y naturaleza. En Misiones, que alberga más del 50% de las especies de aves del país, el encuentro es una oportunidad para desplegar el potencial ecoturístico de la provincia a escala regional e internacional.

Si querés ser parte de esta experiencia maravillosa, recordá que tenés que inscribirte: Inscripción general en este link







