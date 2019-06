El Gobierno salió a agitar la posibilidad de que se suspendan o eliminen las PASO por el costo que tienen y porque ningún frente electoral –incluido el oficialista– dirimirá sus listas en internas, sino que irán todos con fórmulas de consenso. La posibilidad fue mencionada por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quien de todas formas advirtió que no se puede hacer por decreto y que debería ser decidido por el Congreso, con mayorías especiales. En base al planteo que hizo el Gobierno surgieron las especulaciones: ¿por qué le convendría al oficialismo bajar las PASO? Le permitiría, tal vez, retrasar un escenario de derrota que siguen viendo. Y esperar algún leve repunte de la economía que llegue en octubre y no en agosto. Además, está el factor de que Roberto Lavagna le quita votos a la fórmula oficialista.

En el Gobierno sostienen lo contrario: que las PASO les puede convenir. Es porque si bien Lavagna les resta votos, puede polarizar desde más temprano y ya tenerlos con ellos en las generales de octubre y camino a la segunda vuelta. Son todas especulaciones en un escenario muy volátil.

Lo cierto es que el Gobierno salió a instalar la idea de que las PASO son inútiles y deberían ser, por lo menos, suspendidas en 2019. Las PASO fueron creadas con la reforma política de 2009 y rigen desde entonces, pero este año todos los frentes electorales hasta el momento están cerrando listas de unidad, por lo que no utilizarían la herramienta de las primarias.

El que salió con la idea oficial fue Adrián Pérez, quien se encargó de decir que las primarias se convirtieron en “una gran encuesta nacional muy cara, porque los partidos presentan una lista única y el objetivo de las PASO de dirimir las internas no se produce”. Sostuvo que las primarias del 11 de agosto tienen un costo de unos 4 mil millones de pesos. El costo de todas las elecciones será de 10.600 millones de pesos.

Pérez, no obstante, recordó los alcances de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): “No hay forma de suspender las PASO con un decreto”, aseguró el funcionario nacional, dado que el Ejecutivo no puede legislar sobre cuestiones electorales. Indicó que la única forma de que las primarias no se hagan sería a través de una nueva ley. “Se debería hacer un acuerdo con todos los partidos y hacer una ley que se apruebe en el Congreso”, advirtió.

Pérez recordó que “siempre desde el Gobierno se planteó que había que revisar este proceso porque, al presentar los partidos una lista única, el objetivo de las PASO de dirimir las internas no se produce y se pierde el sentido de esta elección. Cuando hicimos el planteo, no tuvimos consenso. Las leyes electorales requieren una mayoría especial. Desde el Gobierno se planteó la posibilidad de revisar y ahora tiene mucho sentido”. El funcionario hipotetizó que si no se hicieran las PASO, se iría a las elecciones generales del 27 de octubre directamente, y “quedaría una oferta un poco más amplia de algunas fuerzas políticas”, opinó. Ejemplificó con el caso electoral en Chile, donde “tienen un sistema de primarias que no es obligatoria ni para el ciudadano ni para el partido cuando tiene lista única. Entiendo los cuestionamientos porque se organiza una elección con un costo alto para no dirimir ninguna candidatura”.

“Tendría que ser con un acuerdo, que pase por el Congreso y que se suspenda para este escenario, esta coyuntura donde no va a haber competencia entre las fuerzas”, insistió Pérez. “En algún momento tenemos que poder revisar la ley. Las listas son únicas, actúan casi únicamente como una gran encuesta nacional”, reiteró. No obstante, en el entorno del funcionario no eran muy optimistas en que el Congreso revise las PASO, ni siquiera para suspenderlas por única vez. Lo más probable es que sigan adelante y se vote en agosto.

Es que la “encuesta”, como la llamó Pérez, podría complicar al oficialismo y beneficiar a sus adversarios, por lo que no tienen mucho sentido que apoyen la iniciativa oficial de darlas de baja. Tampoco que le den tiempo a la economía a ver si el Gobierno tiene algo mejor para mostrar en octubre (un panorama hoy dudoso, de todas formas). Igual, el debate ya fue instalado por el Gobierno, a ver si prende.