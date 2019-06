“En primer lugar, mi respeto a estas familias que están sufriendo por la muerte de jóvenes a los que les robaron la vida”, fueron las primeras palabras dichas ante los vecinos de Monte por Adolfo Pérez Esquivel, quien habló como presidente de la CPM, cuyos abogados participan como querellantes en representación de algunas de las familias afectadas. “Lo que más me impresiona es que la Municipalidad tenga las puertas cerradas y que la intendenta y los funcionarios no estén acá acompañando al pueblo”. Desde la plaza le dijeron: “No están porque son cómplices”. Y Pérez Esquivel, coincidió: “Sí, son cómplices, porque si defendieran la democracia y el Estado de Derecho, tendrían que estar aquí, y no lo están”.

Llamó a los poderes públicos “a terminar con la policía como fuerza de represión del pueblo, pero en ese sentido hay responsables, desde el presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich...” y en este punto tuvo que hacer un alto porque el público estallo en gritos contra la ministra de Seguridad nacional, a la que llamaron “asesina”, para luego manifestar a gritos: “Fuera, fuera, fuera Bullrich fuera”. Pérez Esquivel dijo que es necesario “pedir la destitución de Patricia Bullrich”.

Convocó a los vecinos a estar “muy unidos en la acción judicial, en la educación y trabajar sobre los medios de comunicación para que no nos sometan al monocultivo de las mentes”. Llamó a tomar el ejemplo, como organización, de La Poderosa, que estuvo presente en el acto, igual que la Correpi, el CELS y la APDH de La Matanza, entre otras organizaciones políticas y sociales.