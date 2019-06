Desde Santa Fe

El escrutinio definitivo que terminó ayer en el Tribunal Electoral quedará en la historia por el contraste político. El gobernador electo Omar Perotti ganó las elecciones con casi 746 mil votos (40,54%), no sólo retuvo la sumatoria con María Eugenia Bielsa en las primarias del 28 de abril sino que la incrementó en 41 mil 800 votos el 16 de junio. Es el tercer caudal electoral del peronismo en los últimos tiempos y el más alto en doce años desde 2007. La otra cara es la del ex candidato a gobernador de Cambiemos José Corral, tercero cómodo con 348 mil votos (18,95%) y protagonista de una fuga récord en Santa Fe: si se compara su resultado con el del PRO en 2015, cuando el aspirante a la Casa Gris era el cómico Miguel Torres del Sel, Corral perdió 234 mil votos en cuatro años. Pero si repite la operación con las parlamentarias nacionales de 2017 que ganó Niki Cantar, la caída es a pique: Corral perdió 389 mil votos en dos años. No hay antecedentes de un desplome semejante en la provincia, lo que revela el papelón político del candidato de Macri.

Perotti le ganó al segundo, el ex gobernador y ex candidato a la reelección por el Frente Progresista por 77.727 votos y a Corral por casi 400 mil. El peronista fue electo con 745.996 votos (40,54%). En el recuento provisorio en las mesas electorales había logrado 738.936 votos, lo que significa que esta semana, en el escrutinio definitivo, aumentó otros 7.060 votos, la mayoría en Rosario. En las primarias, el Frente Juntos había sumado entre Perotti y Bielsa 704.168 votos, mientras que en la general el gobernador electo cosechó 745.996. La diferencia es significativa: 41.828 votos más.

En tanto, Bonfatti logró 668.269 votos en el escrutinio definitivo (36,32%). En el recuento provisorio, la cifra era 662.596 (36,34%) y así -como Perotti aumentó 7.060 votos-, Bonfatti sumó 5.673. En la primaria, había logrado 510.445 votos, por lo que el repunte entre la interna y la general es significativo: 157.824, que no le alcanzó para un segundo mandato.

El tercero, Corral -como se ha dicho- se adjudicó 348.728 votos (18,95%). En el provisorio eran 345.654. Así entonces, como Perotti sumó en el escrutinio definitivo 7.060 votos y Bonfatti 5.673, Corral sólo aumentó 3.111, la mitad de sus rivales. En la primaria, el candidato de Macri había logrado 322.935 votos, lo que significa que entre la interna y la general apenas aumentó 15.793 sufragios. El que más repuntó entre una elección y la otra fue Bonfatti: 157.824 votos, lo que revela un desplazamiento del voto antiperonista hacia el candidato del Frente Progresista.

Perotti ganó en la mayoría de los departamentos, entre ellos Rosario y La Capital. En la elección a gobernador, la cuarta fuerza fue el voto anulado 83.765 (4,35%) y la quinta el voto en blanco: 76.962 (4,18%).

En los comicios para la Cámara de Diputados, la lista del Frente Progresista que encabezó que Miguel Lifschitz logró 712.485 votos (26,33%). Otro dato sustancial. Perotti le ganó al gobernador por más de 33 mil votos, lo que desmiente la idea de que el socialista podía ganar las elecciones si se postulaba para un segundo mandato. Perotti derrotó a los dos, a Bonfatti y a Lifschitz. Y el gobernador logró 44.216 votos más que Bonfatti.

En la próxima Cámara de Diputados, el Frente Progresista tendrá 28 bancas y la segunda fuerza será el Frente Juntos con siete legisladores. Perotti sumó 422.195 votos más que la lista que lideró el referente de Unidad Ciudadana, Leandro Busatto.