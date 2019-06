"En lo personal fue una experiencia muy intensa, porque yo no la conocía. Siempre he tenido relación a través de gente cercana a su entorno. Le tengo un profundo respeto y me conmovió mucho su sencillez y su modo tan cálido de comunicar ante esa enorme cantidad de gente que la estaba esperando. Cuando me tomó la mano y me levantó el brazo delante de semejante multidud, fue sorpresivo y lo viví con mucha emoción porque fue un gesto totalmente espontáneo de ella. Fue el modo que eligió para decirle a los santafesinos que nuestro triunfo (el de Omar Perotti y el de ella) la llena de orgullo.Yo nunca había estado en un marco de semejante algarabía subida arriba de un escenario".

(Declaraciones a Radio SI 98.9 de la vicegobernadora electa Alejandr Rodenas y su experiencia con Cristina Fernández de Kirchner)