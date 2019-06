El pre candidato a Presidente por el Frente Todos, Alberto Fernández, pasó por la radio AM750, en el programa La Pizarra y dejó definiciones sobre la judicialización de la política, el cierre de las listas para las elecciones de octubre y el lugar que ocupará Sergio Massa en el armado opositor, entre otras cuestiones. A continuación, un listado de sus principales declaraciones organizadas por temas.

La persecución judicial y mediática a los opositores

1. “Cuando la política falla, a veces aparecen estos personajes de la justicia que vienen a ocupar un lugar en la política”

2. “Hay un perfecto correlato en la acción de cierta justicia con la acción de ciertos medios para perseguir y estigmatizar ciertas personas y muchas veces son los opositores al régimen imperante. Eso se vio claramente en Brasil, se vio con Correa y se ve mucho en Argentina con Cristina. El objetivo era sacar del medio a Cristina. Argentina tiene una conciencia social diferente a otros países.”

La candidatura presidencial

3. “Tomo todo esto con tranquilidad, pero sé que tengo que trabajar en el estado caótico en el que nos va a dejar Macri. Para eso me preparo. Tengo un defecto y es por el que pensé que nunca iba a ser candidato, por mi extrema racionalidad. Mi análisis es permanente. Lo único que estoy haciendo es analizar cómo vamos a hacer el 11 de diciembre, es lo único en lo que pienso”

4. “Tenemos una enorme obligación con los que han quedado afuera del sistema, Hay que volverlos a incluir. Más de 4 millones que han sido empujados por Macri a la pobreza, por los que están sin trabajo, por los empresarios que han bajado las persianas, por los educadores que no reciben el sueldo que merecen, por los chicos que se quedaron sin colegio, porque uno de cada dos chicos es pobre. Solo estoy pensando en cómo tengo que hacer al día siguiente para empezar a terminar con todos esos males”

5. “Mi preocupación es en un mundo donde la inteligencia es lo más importante: Que uno de cada dos chicos sea pobre. Porque están quedando al margen de la educación y al margen del futuro. Las sociedades ricas no son las que tienen petroleo, sino las que tienen inteligencia. Son las que han desarrollado la ciencia y la tecnología, la educación por sobre todas las cosas.”

6. “Lo que quisiera es que hagamos una campaña limpia, honesta. Debatiendo modelos de país y que no nos maltratemos con falsedades. Yo quiero debatir con Macri qué país quiere él y cuál quiero yo, y que la gente elija”.

7. “Entre lo ideal y lo posible vayamos a lo posible.”

El error Pichetto y la oferta PRO

8. “Lo de Pichetto me parece una decisión incomprensible, no tiene explicación. Y como no tiene explicación me parece que es errada. Les cuesta explicárselos a ellos y a los peronistas. Cuando tenés que explicar tanto es que estás en un problema”

9. “Macri está convencido de que la Argentina es un país condenado a proveer productos primarios y no sale de esa lógica, tendríamos que volver a insistir en ese proyecto de industrialización. Tenemos que tener una política para las pymes, para desarrollarlas, para hacerlas producir y hacerlas exportar”

10. "No es solamente que Macri se ha endeudado, se endeudó y entregó la conducción de la economía argentina a manos del FMI y eso es lo imperdonable. En el destino de los argentinos. El destino de la economía argentina no está en nuestras manos, está en manos del Fondo. Esto hay que tenerlo claro no para pelearnos con el Fondo, sino para poder volver a discutir sensatamente cómo salir de este brete.”

El café con Massa

11. “El café con Massa fue un buen café. Lo conozco hace muchos años, tuvimos momentos de desencuentro, de encuentro, siempre nos respetamos mucho. El le decía a la gente del Frente Renovador que él no tenia capacidad para hacerme decir lo que él quería. Que yo decía lo que quería y no podía frenarme."

El peronismo

12. "Es el movimiento social que incorporó a la sociedad argentina a los que menos tenían, fue el que hizo parte a los que no tenían voz y les dio derecho a los que no los tenían. Y también fue un gran promotor del capitalismo. El peronismo sigue siendo el movimiento social capaz de transformar la Argentina

Clarín

14. “Clarin es un diario que hace mucho tiempo olvidó de qué se trata el periodismo.”

El objetivo del Frente de Todos

15. "Me encantaría que la Argentina sea un país más justo, que nos incluya a todos. Me encantaría poder ser alguien que ayude a eso y es lo que me propongo hacer."