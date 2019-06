“Hay que admitir que la historieta nacional no brillaba por su oferta diversa e inclusiva en los años 90”, dice Paula Andrade, que, en cambio, creció fascinada con Mazinger Z, los Caballeros del Zodiaco, Robotech y Akira, y que hoy, además de ser autora de manga, es gestora de su propia editorial: Gutter Glitter. La creó como proyecto autogestivo, aunque ya se ha convertido en una ambiciosa editorial donde además ha publicado a colegas como Teora Bravo, Marcia Juarez, Luciano Vecchio o Quique Alcatena. “Estar en el rol de editora me ayudó a entender aspectos concretos de la industria que como autora es importante saber. Por otro lado, no tengo que pedir permiso ni perder tiempo convenciendo a nadie”, explica Paula, que es fanática de los videojuegos, la mitología griega y el diseño gráfico japonés. Por su cuenta ha publicado Cría cuervos, Oveja negra, Mythos y PorniPulpis, y sus ilustraciones han sido incluidas en múltiples obras, entre ellas, Xerxes #1, de Frank Miller.

