Apenas una semana después de las elecciones provinciales que determinaron el triunfo del peronismo en Santa Fe después de tres períodos de socialismo, los principales protagonistas de esa historia han desaparecido de escena e irrumpen nuevos nombres, no ya en las listas de legisladores nacionales, sino en el "armado" político para las primarias del 11 de agosto. Hay lógica en que eso haya ocurrido con quienes fueron derrotados, pero también Omar Perotti se ha mantenido a distancia de la definición de los candidatos dentro de la estructura del PJ. No habrá disputa en ninguno de los tres espacios que compitieron por la gobernación, y se agrega la lista del Frente de Izquierda, y en todos los casos, la boletas irán pegadas a sus fórmulas presidenciales. Marcos Cleri, por el Frente de Todos; Federico Angelini, por Juntos por el Cambio; Enrique Estevez, por Cosenso 2030, y Octavio Crivaro por el Frente de Izquierda, serán las cabezas de lista.

Frente de Todos

Cumpliendo con el acuerdo celebrado en ocasión del cierre de listas para las elecciones provinciales entre el kirchnerismo -en todas sus formas y variantes-y Omar Perotti, el gobernador electo no intervino en la definición de la lista de diputados del peronismo que según fuentes confiables es de puño y letra de CFK, naturalmdente asesorada por los dirigentes del sector en Santa Fe. Fue así como se mantuvo la idea original que fuera un hombre de La Cámpora, Marcos Cleri, quien encabece la nómina secundado por Alejandra Obeid, la hija del dos veces Gobernador que contaría con el visto bueno de Perotti. En tercer lugar Germán Martínez, de máxima confianza de Agustin Rossi, cuarta está la dirigente del Frente Renovador Vanesa Massetani, quinto finalmente se ubicará Jorge Hoffmann, el dirigente de ATE Santa Fe, en sexto lugar Natalia Ocampo y en séptimo el dirigente de la Evita Ignacio Rico.

"Es una lista que refleja el espiritú del Frente, inclusive pudo haber contado con otros compañeros que declinaron las oferta de participar" dijo a Rosario/12 uno de los encargados de inscribir la nómina, en relacion principalmente a Maria Eugenia Bielsa que rechazó la oferta de secundar a Cleri en la lista, como lo establecían los acuerdos rubricados al comenzar el otoño.

Juntos por el Cambio

Aquí también se respetaron los acuerdos previos a las elecciones provinciales, y es por esa razón que Federico Angelini será el número uno de la lista, aún después de algunos cuestionamientos de sectores minoritarios del PRO que tuvieron más recorrida mediática en la zona que trascendencia en donde se decidían los nombres. Superivsado por Marcos Peña, el armado de la lista en ningún momento supuso alternativa al Presidente del partido en la provincia, seguido de una dirigente de la UCR del sector de José Corral que debió optar entre su Secretaria de Gobierno Adriana Molina, y quien finalmente ocupará el lugar, la joven dirigente de Franja Morada, Ximena García. En tercer lugar el actual diputado José Nuñez, que le ganó la pulseada a Lucas Incicco, cuarta Carolina Castets dirigente de la Coalicion Cívica de Reconquista, en quinto lugar otro referente de la UCR, Juan Martín.

Consenso 2030

Una vez que se decidió acompañar la boleta de la fórmula Lavagna-Urtubey, la siguiente definición fue "renovar generacionalmente" la representación, para lo cual el Frente Progresista de Santa Fe debería al menos obtener una banca, desafío que deberá afrontar en un contexto de marcada polarizacion. Pero siguiendo esa línea, principalmente impulsada por Miguel Lifschitz, Enrique Estevez, hijo del fundador del Partido Socialista Popular, Guillermo Estevez Boero, llevará el peso de la campaña porque en la discusión interna -de la que se auto excluyó Antonio Bonfatti y la dirigencia de su sector- se impuso a Verónica Irizar, cuyo nombre sonó con insistencia hasta último momento. Detrás del concejal rosarino aparece Carolina Piedrabuena, una dirigente de la UCR. Y el tercer puesto es para el concejal rosarino Horacio Ghirardi.

Frente de Izquierda- Unidad

Una vez más Octavio Crivaro será quien encabece la lista de este sector, secundado por Jimena Sosa del MST y en tercer lugar el dirigente de Amsafé Rosario Luciano Caceres. La boleta del frente irá adosada a la fórmula presidencial que encabezan los diputados nacionales Nicolás Del Caño del PTS y completa la referente del Partido Obrero Romina del Pla.

Sin Boletas cortas

Al cierre de esta edición, no habia inscriptas listas que no tuvieran candidatos presidenciales. Llama la atención ya que tanto los sectores de centro izquierda -que consiguieron 4 bancas en las elecciones provinciales-como la fuerza encabezada por la meditatica antiderechos Amalia Granata, que sumó seis bancas, no hayan oficializado candidaturas. Se trata de más de 500 mil votantes -entre ambos grupos-- que tampoco tuvieron referentes en los comicios provinciales para los cargos ejecutivos.

En el caso de la panelista -que visitó al presidente y se fue impresionada por la belleza del jardin de Olivos- no hubo comentarios. En los sectores encabezados por los diputados reelectos Carlos Del Frade y Rubén Giustiniani, campeaba una amarga sensación de oportunidad desperdiciada.