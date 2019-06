Por primera vez en su historia, los votantes de la Ciudad de Buenos Aires elegirán en un mismo turno todas las categorías electorales posibles para este distrito: desde Presidente y vice hasta comuneros, pasando por senadores nacionales, diputados nacionales, jefe y vicejefe de Gobierno y legisladores porteños. En ese marco, las dos principales fuerzas políticas presentaron ayer sus listas de precandidatos que acompañarán a las fórmulas de Mauricio Macri-Miguel Pichetto y Alberto Fernández-Cristina Fernández. Sin demasiadas sorpresas ni competencia interna, Juntos por el Cambio postuló a Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por Martín Lousteau y Maximiliano Ferraro encabezando la nómina de senadores y diputados, con Diego García Vilas como primer legislador. Del otro lado, Matías Lammens (probablemente junto a Gisella Marziotta) será flanqueado por Mariano Recalde, Fernando “Pino” Solanas y Ofelia Fernández, respectivamente. La dupla Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey ratificó que su postulante porteño será el economista Matías Tombolini, acompañado por Marco Lavagna en la boleta de Diputados. El Frente de Izquierda-Unidad, lleva a Gabriel Solano de jefe de Gobierno, Myriam Bregman como primer diputada nacional y Alejandrina Barry como primer legisladora.

Luego de sellar acuerdos con una docena partidos que van desde la Ucedé hasta el Partido Socialista, Rodríguez Larreta logró ordenar su oferta electoral sin grandes conflictos en el distrito. Contuvo finalmente a Lousteau, quien lo enfrentó en 2015 y casi le arrebata la jefatura de Gobierno. En este nuevo esquema, la UCR porteña se sumó a la alianza que encabezan el PRO y la Coalición Cívica en la Ciudad y el ex embajador en Estados Unidos tiene prácticamente garantizado su ingreso al Senado. Lo secunda Guadalupe Tagliaferri, actual ministra de Desarrollo Humano porteño también con buenas chances de acceder a la banca. “Compartimos la importancia de sumar distintas miradas al equipo y las ganas de trabajar junto a los vecinos para seguir profundizando la transformación que estamos llevando adelante”, remarcó ayer Rodríguez Larreta al subir una foto con Lousteau y Santilli en una obra en la Plaza Houssay. Elisa Carrió consiguió que Ferraro, un hombre de su extrema confianza, encabece la lista de diputados nacionales. La sigue una referente antiderechos, Victoria Morales Gorleri, del PRO, y luego el titular de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti, hombre del histórico operador Enrique “Coti” Nosiglia. La cuarta es Mariana Zuvic, otra incondicional de Carrió que la acompaña en sus tropelías junto a la banda del falso abogado Marcelo D’Alessio. La lista de legisladores, encabezada por García Vilas, respaldado por Graciela Ocaña, se completa por Ana María Bou Pérez, actual ministra de Salud porteña, el socialista Roy Cortina, que fue la sorpresa en el cierre de alianzas al acordar con el macrismo. En cuarto lugar va Manuela Thourte, politóloga y nuera de Nosiglia. Un ex ministro que vuelve a la legislatura es Martín Ocampo. Ocupará el noveno lugar luego de ser eyectado del gabinete por el escándalo internacional de seguridad del River-Boca.

Tras unificar la precandidatura a jefe de Gobierno en el presidente de San Lorenzo, el tablero del peronismo y el kirchnerismo porteño se ordenó con el segundo lugar más importante y con más chances para Recalde, que se quedaría con la senaduría, acompañado por la socióloga feminista, Dora Barrancos, ex directora del Conicet. La lista del Frente de Todos tiene, a diferencia del sesgo antiderechos de Juntos por el Cambio, una clara tendencia “verde”. En Diputados, a Pino Solanas lo acompaña la camporista Paula Penacca, seguida del economista Itai Hagman, del frente Patria Grande. En cuatro lugar quedó para Victoria Donda y el quinto para el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. La boleta de legisladores será encabezada por Claudia Neira, directora del Banco Ciudad por la oposición, seguido por el albertista Claudio Ferreño y en tercer lugar la joven feminista Ofelia Fernández, ex presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. La siguen Claudio Morresi, Cecilia Segura y Javier Andrade.

Con varias dificultades para terminar de ordenar su espacio, Lavagna y Urtubey ungieron a Tombolini aunque el economista todavía no tiene definida su aspirante a vice. La ley le da todavía unos días más para hacerlo. El único puesto con chances reales de competir, el de primer diputado nacional es para que Marco Lavagna renueve su lugar. A última hora de anoche seguían peleando con el gastronómico Luis Barrionuevo por la postulación al Senado y por el armado de la lista de legisladores porteños.

El FIT-Unidad fue uno de los primeros espacios en anunciar sus candidatos en todos los distritos. La compañera de fórmula de Solano será Vanesa Gagliati, del MST. Bregman será secundada por Fernando Ramal y Vanina Biasi, ambos del Partido Obrero. El tercer partido del FIT, Izquierda Socialista, se quedó con la candidatura de Jorge Adaro a senador, con muy pocas chances de ingresar. Para la Legislatura, a Barry, del PTS, la sigue Facundo Lahitte y Amanda Martín, del PO.

Luis Zamora, que rechazó un acuerdo con el FIT, irá de candidato a diputado nacional por Autodeterminación y Libertad. Llevarán a la politóloga Marta Martínez de jefa de Gobierno y a Fernando Vilardo de legislador. El nuevo MAS, que a nivel nacional lleva a Manuela Castañeira, lleva a un profesor de la UBA y Flacso, Miguel Angel Forte como aspirante a jefe de Gobierno. El docente y dirigente de la juventud del Nuevo MAS Federico Winokur competirá para entrar a la Legislatura porteña.