Macarena recuerda que hizo todo el profesorado con un fuerte sentimiento de ambigüedad sobre su sexualidad, pero no tardó en darse cuenta de lo que deseaba. Cuando se recibió y consiguió trabajo como profesora de geografía gastó sus primeros pesos en ropa para empezar la transición. Hoy, la joven trans de 29 años, da clases en tres escuelas rosarinas. La "profe Maca", como la conocen sus alumnes, "es la primera que de alguna manera ingresa al sistema escolar en el proceso de transición", detalló el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón. En toda la provincia, son más de 40 les docentes trans que ya tienen su título readecuado.

Luego de varios años del proceso de cambio y adecuación, Macarena Matiana Ramos todavía recuerda cuándo fue la primera vez que se sintió conforme su género autopercibido. "Tengo una amiga trans en Entre Ríos y fui a visitarla durante la semana santa de 2017. Allá me vestí de mujer por primera vez para salir a la calle, en Colón. Si bien al principio sentí vergüenza, cuando llegamos al boliche me di cuenta de que era realmente yo, que era lo que quería. Volví de ese viaje decidida a lo que quería ser", relató. "Desde ahí no paré, me compré ropa, me dejé crecer el pelo, empecé el proceso de hormonas, sesiones de láser para eliminar el vello facial y ahora me hago una operación", dijo sobre el proceso "para que el espejo refleje lo que siempre sentí".

En la familia no fue fácil, pero rápidamente entendieron su deseo. "Con mi mamá fue más difícil, porque primero me vestía como mujer solo para salir de noche. Y le dije que así me sentía y que iba a empezar un proceso, así que lo entendió y mis hermanos me re aceptaron". Sobre lo laboral, asegura que no hubo una premeditación. "Me ayudó mucho tener con qué defenderme en la vida. No fue que dije 'me voy a recibir y voy a empezar la transición', sino que fue el momento, fue como se dio. Si hace cuatro años me lo preguntabas, no se me cruzaba por la cabeza. Más allá de que yo de chica lloraba y decía '¿por qué no nací mujer?'", recordó. "Cuando me di cuenta de que podía ser lo que quería ser, fue un logro y hoy soy feliz, no puedo creer todo lo que logré. Fue un renacer".

Macarena empezó su trabajo de docente en escuelas públicas, como ella siempre quiso. La transición comenzó cuando entró al Normal 2. Ahora también da clases en el Nacional 1 y en la Rivadavia. "Trabajo re bien. En el Normal 2 fue donde más vieron mi proceso. El otro día hablaba con los chicos de quinto año y me decían 'profe, qué bien que la vemos. Nos acordamos de cuando te tuvimos en segundo', y me decían que para ellos fue muy natural y re común. Ellos vieron que fue muy paulatino, no fue de un día para el otro", recordó sobre lo que vivió hace ya cuatro años.

Paulón indicó que el Ministerio de Educación de la provincia tiene dos resoluciones que salieron a partir de la Ley de Identidad de Género: "La que tiene que ver con el personal interno, que es la Resolución 143/12, establece el procedimiento a través del cual une estudiante que se haya recibido, une docente o asistente escolar que acceda al reconocimiento de identidad pueda adecuar toda su documentación. Luego salió la Resolución 2529/13 que establece un procedimiento para el reconocimiento de identidad de género de alumnes. Aunque no cambien el DNI se reconoce en el ámbito escolar su identidad", señaló.

Sobre Macarena recordó que "es la primera que de alguna manera ingresa al sistema escolar en el proceso de transición. Mientras que todes les otres docentes, no docentes y asistentes escolares trans, que son más de 40 en la provincia, han ingresado mucho antes del proceso de transición y una vez dentro del sistema adecuaron la documentación laboral", dijo.