El candidato ultraliberal del frente Despertar, José Luis Espert, calificó de “fascista” al gobierno de Mauricio Macri y denunció los movimientos que evidencian “un intento deliberado para que no compita” en las elecciones con el frente Despertar. Espert apuntó los repentinos cambios de posición de sus aliados como el ex secretario de Cultura Darío Lopérfido, el titular del partido UNIR Alberto Asseff y denunció “mensajes intimidatorios de dirigentes del PRO” a integrantes de la UCeDé.

“No lo van a conseguir: vamos a estar el 11 de agosto en la elección PASO”, señaló confiado respecto de la validación de su alianza con el frente UNIR por parte de la Justicia Electoral. En ese sentido, el fiscal electoral Jorge Di Lello señaló que la validez de la alianza se resolverá “a la brevedad” y se deberá revisar si el volantazo de Asseff se trató de una “decisión personal o de la alianza” inscripta el 12 de junio.

“Hace un mes me empezó a llegar un rumor de alguien gordo, gordo, del PRO que decía: ‘Espert no va a competir, no va a ser un problema con nosotros’”, comenzó a reconstruir el candidato ultraliberal las maniobras que pusieron en jaque su candidatura que se cristalizaron en la última semana.

“Veníamos conversando muy animadamente con Darío Lopérfido, y comenzó a desaparecer de los WhatsApp y los mails, y de pronto lo veo en una foto con Mauricio Macri”, contó Espert, y agregó otro episodio vivido por dirigentes aliados de la UCeDé que le mostraron “mensajes hasta intimidatorios de dirigentes del PRO”. “Es decir que el Gobierno en lugar de competir lo que está tratando de hacer es sacarme afuera de la cancha”, apuntó.

Pero el acuerdo que mantiene en real peligro la candidatura de Espert fue el sellado por el precandidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto que el titular del partido UNIR, Alberto Asseff, quien decidió quitar el sello partidario como sustento del frente Despertar a último momento, y en retribución consiguió un expectante 11º lugar a lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio. “Dejó de responder los mensajes y al rato apareció con Pichetto acordando el pase a Juntos por el Cambio”, describió el ultraliberal el revés que recibió por parte de Asseff.

Sin embargo, Espert confió en que la Justicia Electoral validará la alianza inscripta junto al partido UNIR el 12 de junio debido a que “el frente UNIR decidió adherirse al frente Despertar una Convención Nacional del partido”. “La gente de UNIR está desesperada porque Asseff los dejó solos”, apuntó el precandidato y denunció “la cooptación por parte del Gobierno”.

Por último, el economista denunció que ayer la Justicia Electoral dio de baja al 100 por ciento de los candidato del frente Despertar en territorio bonaerense. “Cargamos a todos los candidatos en el sistema informático correspondiente, se chequeó que estuviesen bien cargado, pero ahora aparecen todos los DNI rechazados”, denunció en el programa Mañana Silvestre.

Di Lello aseguró que la situación del frente del economista se definirá “a la brevedad” y explicó que el conflicto abierto en Despertar ocurrió entre la efectiva inscripción de la alianza con el sello UNIR y “la adrenalina de los candidatos” y calificó como “el fenómeno un poco diletante de Alberto Asseff”. “Cuando revise el expediente habrá que ver si la decisión es personal o es de la alianza” y estudiar cómo es el régimen estatutario del partido UNIR. “Si esto es como dice Espert, que el pase de Asseff sería a título personal, entonces no se caería la alianza”, aseguró.