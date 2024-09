A raiz de un video que estuvo circulando en redes sociales los últimos días, en dónde la Policía de la Ciudad detuvo y maltrató a un adolescente de 13 años, desde el Gobierno se vuelve a instalar el debate de la baja de imputabilidad, precisamente, a la edad de 13 años.

En este sentido, la abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magister en Criminología, Claudia Cesaroni, analizó este y otros casos, y sostuvo que "hay una lógica de que si un pibe se roba una cadenita en la calle hay que detenerlo de esa manera".

"El caso de ese pibe nosotros ya lo estamos siguiendo. Es un caso de un chico que ya tiene varios ingresos en los Centros de Admisión y Derivación en la Ciudad de Buenos Aires, en donde cualquier pibe o piba menor de 18 años va ahí y si es no punible, o sea menor de 16 años, cita a la familia para que lo vaya a buscar y se vaya", explicó la letrada en diálogo con la 750.

"El problema es que no hay políticas públicas. Porque tampoco sirve que ese pibito vaya de nuevo con la familia y no se haga nada, no se intervenga. No tiene que intervenir el sistema penal, pero tiene que intervenir el Estado. Porque ese pibe quizás tiene problemas de consumo, porque la próxima vez quizás no lo agarran en público y lo maltratan un poco para que lo veamos todos, sino lo meten en un patrullero y lo matan a palos, o alguien hace venganza por mano propia y lo mata o él lastima una persona", advirtió.



Según Cesaroni, este es el mensaje de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de "quienes apoyan la baja de punibilidad". "No, pero hagamos algo porque después se legitima la actuación de la mano dura", remarcó.

"La baja de la punibilidad no sirve para nada. Para ellos, esos pibes no valen nada. Son pibitos y pibitas, están vulnerados en todos sus derechos. No quiero una sociedad que los tome como basura o monstruos", sentenció.