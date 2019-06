Las universidades nacionales preparan el lanzamiento de una plataforma on-line con el objetivo de fortalecer la modalidad de educación superior a distancia. La iniciativa surgió como un acuerdo del conjunto de los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Esto nos va a permitir llegar al conjunto del territorio nacional y, fundamentalmente, es una iniciativa que apunta a aquellos trabajadores que estudian, para que les sea más accesible poder estudiar, facilitándoles así una oferta virtual”, explicó a PáginaI12 Jaime Perczyk, presidente del CIN. En una primera etapa, la plataforma ofrecerá carreras de posgrado y cursos de extensión.

Hasta el momento, 44 de las 57 universidades públicas nacionales han adherido al nuevo proyecto, entre ellas las de Córdoba –donde nació la propuesta–, Buenos Aires, La Plata, la UTN y muchas otras. En el CIN esperan que en el transcurso del año se sumen el resto de las universidades que todavía no lo han hecho.

El proyecto impulsa la creación de una plataforma web que se llamará Campus Virtual Universitario Nacional. La idea es que se ponga en marcha este mismo año. “Hemos acordado conformar un consorcio para poner en marcha el campus con el propósito de difundir y poner on-line la oferta del sistema universitario”, dijo Perczyk, que es rector de la Universidad de Hurlingham.

“Aspiramos a intentar ocupar todo el territorio nacional con una múltiple oferta variada que se pueda difundir”, agregó Perczyk. Si bien inicialmente el campus tendrá disponible una oferta de posgrados y cursos de extensión, desde el año que viene se comenzarán a incorporar carreras de grado.

La propuesta original surgió de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el CIN, se creó un consejo, presidido por Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que va a gestionar el consorcio conformado por las universidades. “La idea es ampliar la oferta educativa a través de las nuevas tecnologías para que llegue a más gente”, dijo Villar, ante la consultad de este diario.

Los requisitos para inscribirse en el campus virtual serán los mismos que para la modalidad presencial. “Se condensará en un lugar toda la oferta y, con un buscador, el alumno podrá buscar los programas de estudio de las universidades, según la carrera o curso que le interesen”, explicó Villar. Los modos de cursada y evaluación dependerán de cada universidad. Aunque la propuesta contempla a la mayoría de las carreras, hay muchas que, por cuestiones académicas y por requisitos de formación presencial, no podrán dictarse a distancia. “Hay cosas que obviamente la virtualidad no reemplaza. Si bien hay cuestiones que se pueden trabajar con simuladores, obviamente hay otras que no. Estamos en un estado muy incipiente todavía”, sostuvo el rector de la UNQ.

La gratuidad del sistema universitario se sostendrá en el campus. Es decir, no hay intenciones de arancelar la oferta virtual. “La gratuidad se mantendrá al igual que en la cursada presencial. En el caso de los posgrados y la oferta de extensión, se mantendrá el arancelamiento que disponga cada universidad”, dijo Villar.

El rector de la UNQ destacó la importancia de que todas las universidades puedan adherirse a este nuevo proyecto. “No todas las universidades tienen oferta virtual. Esto también es un estímulo para que tengan el desarrollo de esta modalidad que va a permitir a los estudiantes regular y organizar su trayecto curricular a distancia”, precisó.

Para el desarrollo de la plataforma, el CIN está trabajando en articulación con Educar, el programa dependiente del Ministerio de Educación que gestiona políticas orientadas a la innovación e integración de la tecnología en la educación.