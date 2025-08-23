En las efemérides del 23 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1812. El Éxodo Jujeño

Al mando del Ejército del Norte, Manuel Belgrano ordena la retirada desde San Salvador de Jujuy rumbo a Tucumán. Con las tropas también va la población jujeña, que abandona sus casas y sus campos. La orden de Belgrano es acatada por los civiles y afecta a unos 1500 de los cerca de 3 mil habitantes que había en la ciudad en ese momento. Las fuerzas al mando de Eustaquio Díaz Vélez cubrieron la retirada ante el avance de las tropas realistas de Pío Tristán. Belgrano presentaría batalla semanas más tarde, de forma exitosa, en Tucumán.

1912. El nacimiento de Gene Kelly

En Pittsburgh nace Gene Kelly. Fue actor, bailarín y director. Se consagró en los 40 con Levando anclas y Los tres mosqueteros. En los 50 se lo vio en dos de los más grandes musicales de la historia: Un americano en París y Cantando bajo la lluvia. Luego dirigió films como Invitación a la danza y Hello, Dolly! Falleció en 1996.

1926. Muere Rodolfo Valentino

Rodolfo Valentino, una de las grandes estrellas del cine mudo, fallece por una peritonitis a los 31 años. Nacido en Italia, llegó a los Estados Unidos en 1913 y comenzó su carrera cinematográfica. Los cuatro jinetes del Apocalipsis (con una escena en la que baila tango) y El jeque lo convirtieron en un sex-symbol. Luego filmó Sangre y arena, entre otras películas, antes de su prematura muerte.

1927. Ejecutan a Sacco y Vanzetti

Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica en la cárcel de Charlestown, Massachusetts. Ambos eran militantes anarquistas de origen italiano y se los acusó de un robo y el asesinato de dos personas. El hecho ocurrió en 1920 y se los encarceló y procesó con pruebas falsas. El juez Webster Thayer los condenó a muerte en un controvertido juicio en 1921. El magistrado mostró parcialidad manifiesta y la sentencia dio pie a una campaña de alcance mundial para evitar la ejecución. Sacco y Vanzetti se convirtieron en símbolo de la lucha anarquista. Medio siglo después de sus muertes, el gobierno del estado de Massachusetts proclamó que habían sido sometidos a un proceso injusto.

1962. Desaparece Felipe Vallese

Felipe Vallese, un obrero metalúrgico de 23 años que milita en la Juventud Peronista, es secuestrado por policías en la vía pública en el barrio de Flores. Varios testimonios aseguran que lo llevaron a una comisaría de General San Martín, donde lo torturaron. Nunca más apareció con vida. Su desaparición provoca fuertes reclamos. Se señaló al comisario Juan Fiorillo como responsable de la desaparición. El salón de actos de la CGT lleva el nombre de Vallese.

1970. Nace Brad Mehldau

En Jacksonville, Florida, nace el pianista Brad Mehldau, uno de los más destacados del jazz de las últimas décadas. Sus grabaciones tituladas The Art of the Trio llamaron la atención a fines de los 90. Ha tocado y grabado con diversos artistas y ha visitado la Argentina.

1973. El síndrome de Estocolmo

Un hombre entra a robar un banco en Estocolmo y toma cuatro rehenes. Consigue que las autoridades hagan ingresar a un preso que cumplía condena. La toma de rehenes se extiende por cinco días, hasta que la policía sueca entra con gases lacrimógenos, reduce a los dos secuestradores y libera a los rehenes, sin que haya heridos. Los diálogos posteriores con los liberados muestran que estos habían desarrollado lazos de empatía con sus captores. Los psicólogos comienzan a estudiar esta condición, que se conoce como síndrome de Estocolmo.

1973. El ascenso de Pinochet

El presidente de Chile, Salvador Allende, acepta la recomendación del saliente jefe del Ejército, Carlos Prats, que deja el cargo por la grave crisis política, y designa como su sucesor a Augusto Pinochet. Dos semanas y media más tarde, el 11 de septiembre, Pinochet derroca a Allende, que muere en el Palacio de La Moneda, en el inicio de la dictadura. Prats será asesinado en 1974 en Buenos Aires.

2006. Natascha Kampusch escapa de su captor

Natascha Kampusch, una joven austríaca de 18 años, escapa de la casa en la que estuvo secuestrada durante más de ocho años. Había sido raptada cuando tenía diez años, en marzo de 1998, por Wolfgang Přiklopil, un técnico en comunicaciones. La tuvo encerrada en su casa y abusó de ella. De a poco, la joven consiguió tener mayor margen de circulación dentro de la casa y eso permitió su huida. Cuando la policía se abocaba a la búsqueda de Přiklopil, éste se arrojó a las vías del tren en Viena, un día después de la huida de su víctima. El caso genera conmoción a nivel mundial. Kampusch contó su experiencia en el libro 3096 días, cuyo título remite al tiempo que duró el secuestro.

Además, es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición; y el Día del Internauta.