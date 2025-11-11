Omitir para ir al contenido principal
Opacidad libertaria frente a una operación de deuda pública

Ganancias de Bessent y silencio del gobierno

Bessent confirmó que se activó el swap. Es decir, que Estados Unidos se garantizó una ganancia financiera contra el aumento de la deuda argentina.

Javier Lewkowicz
President Trump Signs Executive Order In The Oval Office Bessent filtra información que debería dar el gobierno argentino. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)