Opacidad libertaria frente a una operación de deuda pública
Ganancias de Bessent y silencio del gobierno
Bessent confirmó que se activó el swap. Es decir, que Estados Unidos se garantizó una ganancia financiera contra el aumento de la deuda argentina.
Javier Lewkowicz
12 de noviembre de 2025 - 2:08
President Trump Signs Executive Order In The Oval Office
Bessent filtra información que debería dar el gobierno argentino.
(ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)