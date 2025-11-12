Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
De elogiarlo a criticarlo
Cavallo se desmarca de Milei: “La idea del anarcocapitalismo es mala”
El exministro cuestionó el rumbo del Gobierno, advirtió que “ningún país puede funcionar sin Estado” y pidió acumular reservas.
12 de noviembre de 2025 - 21:17
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Domingo Cavallo cuestionó el modelo económico de Milei y pidió un sistema bimonetario con reservas sólidas.
Temas en esta nota:
Domingo Cavallo
Javier Milei