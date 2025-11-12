Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

De elogiarlo a criticarlo

Cavallo se desmarca de Milei: “La idea del anarcocapitalismo es mala”

El exministro cuestionó el rumbo del Gobierno, advirtió que “ningún país puede funcionar sin Estado” y pidió acumular reservas.

Domingo Cavallo cuestionó el modelo económico de Milei y pidió un sistema bimonetario con reservas sólidas.

Temas en esta nota: