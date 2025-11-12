Omitir para ir al contenido principal
Lo reconocieron como principal figura de la música argentina en la última década
Charly García fue galardonado con el Premio Konex de Brillante
Este importante premio, en ediciones anteriores, fue otorgado a grandes personalidades de la cultura como Atahualpa Yupanqui , Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.
12 de noviembre de 2025 - 22:26
Charly Garcia recibió el Premio Konex 2025.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Charly García
Premios
Cultura