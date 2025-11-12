Omitir para ir al contenido principal
Lo reconocieron como principal figura de la música argentina en la última década

Charly García fue galardonado con el Premio Konex de Brillante

Este importante premio, en ediciones anteriores, fue otorgado a grandes personalidades de la cultura como Atahualpa Yupanqui , Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

Charly Garcia - Premios Konex 2025
Charly Garcia recibió el Premio Konex 2025. (Redes Sociales)

