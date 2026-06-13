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La comunidad universitaria lanza un petitorio para que se cumpla la ley de Financiamiento
Un llamado de emergencia a los jueces de la Corte Suprema
Estudiantes, docentes y familiares autoconvocados le piden al máximo tribunal que haga cumplir la norma aprobada por el Congreso. Las críticas al acuerdo que se firmó con el Gobierno.
13 de junio de 2026 - 3:01
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padres autoncovocados de colegios universitarios
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