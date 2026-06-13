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El País

La comunidad universitaria lanza un petitorio para que se cumpla la ley de Financiamiento

Un llamado de emergencia a los jueces de la Corte Suprema

Estudiantes, docentes y familiares autoconvocados le piden al máximo tribunal que haga cumplir la norma aprobada por el Congreso. Las críticas al acuerdo que se firmó con el Gobierno.

padres autoncovocados de colegios universitarios
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