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El País

El camino de la reforma del Banco Central que impulsa Milei

Una agenda en contra del pueblo

En el Congreso insistirán con la ley de extranjerización de la tierra, algo que va en el sentido contrario del resto de los países.

Paula Marussich
Por Paula Marussich

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