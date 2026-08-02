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Deportes

El conjunto de Victoria se impuso 3-1 a un confundido Racing

Torneo Clausura: Tigre mostró los dientes y se llevó un triunfazo de Avellaneda

Con goles del Pity Martínez, Garay y Nacho Russo, el equipo de Dabove sacó claras ventajas y aguantó cuando los locales mejoraron y descontaron con Vergara.

Garay y el Pity Martínez celebran el segundo gol de Tigre. JUAN MANUEL BAEZ

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