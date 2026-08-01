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El Mundo

A seis días de la investidura de Abelardo de la Espriella

Explotó un coche bomba en Colombia y dejó 14 heridos

El ministro de Defensa colombiano atribuyó el atentado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y ofreció una recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.

Al menos once heridos por atentado terrorista en la ciudad colombiana de Cúcuta Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado en Cúcuta. Mario Caicedo. EFE

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