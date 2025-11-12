Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Tras el encuentro convocado por Macri

El PRO intenta mostrarse unido mientras crece la fuga hacia LLA

Con Vidal y Ritondo al frente del discurso, el macrismo busca reafirmar su identidad en medio de tensiones internas y guiños al Gobierno.

PRO reunido Mauricio Macri encabezó la reunión del PRO en San Telmo junto a Vidal, Ritondo y Jorge Macri, en un intento por mostrar unidad partidaria pese a las fugas hacia La Libertad Avanza. (Redes Socia)

Temas en esta nota: