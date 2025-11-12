Omitir para ir al contenido principal
Créditos y tarjetas estalladas y ahorros desmoronados

Familias endeudadas, menos consumo y una recesión sin tregua, de 2001 a 2025

En su columna para la 750 el periodista Gustavo Campana analiza con su filo habitual el drama que viven miles de familias por el nivel de endeudamiento. La comparación con la crisis de 2001.

Gustavo Campana
Gustavo Campana
Crece el endeudamiento de las familias y los hogares en medio de la crisis.

