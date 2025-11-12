Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
Créditos y tarjetas estalladas y ahorros desmoronados
Familias endeudadas, menos consumo y una recesión sin tregua, de 2001 a 2025
En su columna para la 750 el periodista Gustavo Campana analiza con su filo habitual el drama que viven miles de familias por el nivel de endeudamiento. La comparación con la crisis de 2001.
Gustavo Campana
12 de noviembre de 2025 - 15:04
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Crece el endeudamiento de las familias y los hogares en medio de la crisis.
Temas en esta nota:
Tarjetas de crédito
Recesión
Crisis