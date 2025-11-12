Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Las sillas por las que todos desesperan

Quiénes ocupan los cargos deseados

El oficialismo y la oposición negocian por la integración de los organismos de control. A quiénes responden los integrantes actuales y cuáles están vacantes.

María Belén Robledo
María Belén Robledo
suprema corte hilda kogan daniel soria sergio torres
suprema corte hilda kogan daniel soria sergio torres En la Suprema Corte hay cuatro sillas vacías. (PRENSA)

Temas en esta nota: