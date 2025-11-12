Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires12
Las sillas por las que todos desesperan
Quiénes ocupan los cargos deseados
El oficialismo y la oposición negocian por la integración de los organismos de control. A quiénes responden los integrantes actuales y cuáles están vacantes.
María Belén Robledo
12 de noviembre de 2025 - 21:48
suprema corte hilda kogan daniel soria sergio torres
En la Suprema Corte hay cuatro sillas vacías.
(PRENSA)
