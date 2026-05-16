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El País

El peronismo rechazó el alineamiento ciego con EE.UU. e Israel

Por una política de defensa propia

En la sede del PJ se realizó un congreso para debatir políticas de defensa soberana y autónoma. Las cuestionadas decisiones de Milei.

Congreso PJ
Agustín Rossi y Jorge Taiana expusieron en el congreso de defensa del PJ. Sin Credito

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El Congreso partidario está convocado para el 19 de mayo

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Avanza la investigación por el crimen de un pibe en Capitán Bermúdez

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Exclusivo para

La declaración del presidente ante la Oficina de Ética enumera transacciones por más de 200 millones de dólares

Trump estuvo implicado en varias operaciones financieras con grandes empresas de EE.UU.

Proyecto de desarrollo en Vaca Muerta por 25.000 millones de dólares

Inversión histórica para YPF

Crece el rechazo a las políticas de ajuste, incluso entre los votantes de Milei

Hartos de la motosierra

Por David Cufré
Delegaciones de ambos gobiernos se reunieron durante dos días en Washington

Israel y Líbano extienden el cese al fuego por 45 días en medio de nuevos ataques

El País

La pérdida de imagen del Presidente pone en alerta a sus mandantes

Preocupados por Milei

Por Luis Bruschtein
Tabar se presentó ante la Justicia y complicó aún más al jefe de Gabinete

Nuevos chats y facturas: las pruebas del contratista derrumban a Adorni

El Gobierno recortó 63.000 millones de pesos en el área de Salud.

Milei ajusta en la lucha contra el cáncer, las vacunas, el HIV y las enfermedades crónicas

Por Celeste del Bianco
Mensaje al peronismo

Kicillof pidió “no perder el tiempo en internas” y señaló que “no hay nada que copiar de Milei”

Economía

Proyecto de desarrollo en Vaca Muerta por 25.000 millones de dólares

Inversión histórica para YPF

Avanzó 3,5 pesos en el mayorista

El dólar cerró al alza

Crece el rechazo a las políticas de ajuste, incluso entre los votantes de Milei

Hartos de la motosierra

Por David Cufré
Un proyecto del RIGI para Vaca Muerta

Nueva inversión en YPF

Sociedad

Deliberaban sobre el caso de Jessica Mann que tuvo tres instancias sin condena

Nulo un juicio contra Harvey Weinstein

Está en prisión preventiva sospechado de abuso de menores en Alemania

Un pediatra acusado de 130 casos de pedofilia

Tragedia en Jesús María

Córdoba: murió una adolescente de 15 años tras caerle un arco de fútbol en una escuela

Otra vez, el Gobierno usa los derechos de las mujeres como chivo expiatorio

Milei, aborto y enemigos imaginarios

Por Dolores Curia

Deportes

A un mes del debut en el Mundial 2026

Scaloni habló sobre Messi y evitó pensar en su despedida: “Quiero disfrutar el momento”

La película documental El Partido y la historia de Argentina e Inglaterra

El enfrentamiento que dejó una huella eterna

Por Adrián De Benedictis
Con escaramuza incluida entre Dibu Martínez y Mac Allister

Premier League: Aston Villa le ganó un duelo picante a Liverpool

Este sábado por el pase a la final del Apertura

River vs. Rosario Central: tras el jarabe mandibular, la hora de la verdad