Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de noviembre de 2025

Por Vardan BleyanFuncionarios del Banco Central anunciaron este martes que se dará de baja la<a href="https://google.com/search?q=Comunicaci%C3%B3n+A6909+BCRA&rlz=1C1ALOY_esAR980AR980&oq=Comunicaci%C3%B3n+A6909+bcra&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyCAgCEAAYFhgeMgoIAxAAGIAEGKIEMgoIBBAAGIAEGKIEMgYIBRBFGDzSAQgxMTM1ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> <strong>Comunicación A6909</strong> </a>del organismo, que en febrero de 2020<strong> prohibió el débito interbancario inmediato para el cobro de préstamos</strong>. La medida se había adoptado debido a que <strong>prestamistas informales<em> </em>les vaciaban las cuentas a beneficiarios de prestaciones sociales para cobrarles cuotas atrasadas con tasas usurarias</strong>.