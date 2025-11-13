Omitir para ir al contenido principal
Grabado en un fin de semana, “Lo bien lo mal” busca conservar el arrojo
El trío Bisturí afila su debut discográfico
En el marco de su primer disco, la banda platense conversa sobre la escena de la ciudad, hacer música sin presión y buscar sonidos que corten el aire como un cuchillo.
Malena Rodriguez Romairone
13 de noviembre de 2025 - 1:09
El trío Bisturí
Belinche en voz, Majo Tolosa en percusión y voz, y Mau López Sein en bajo y guitarra acústica.
