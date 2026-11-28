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Quirno tras el fallo del Tribunal del Mar por los recursos de Malvinas: “Hemos dado un paso histórico”
Ratificó que el Gobierno continuará con el arbitraje internacional bajo la CONVEMAR. Además, exhortó al Congreso a aprobar urgentemente la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
28 de noviembre de 2026 - 14:32
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LUIS ROBAYO. AFP
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