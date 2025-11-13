Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires12
Juan Cuattromo presentó herramientas digitales del BAPRO
Las IA a favor del desarrollo
El titular de la banca pública provincial disertó en un seminario sobre inclusión tecnológica en economía y financiera.
Andres Miquel
13 de noviembre de 2025 - 0:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
juan cuattromo
Juan Cuattromo, titular del Banco Provincia.
(GENTILEZA)
Temas en esta nota:
Banco Provincia
Juan Cuattromo
Inteligencia artificial