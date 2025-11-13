Omitir para ir al contenido principal
Mientras se cumple el segundo día de la medida de fuerza de los docentes

Los no docentes harán un paro el 19 de noviembre en todas las universidades

Es para reclamarle al gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Paro Universidades publicas
Paro Universidades El próximo miércoles las universidades públicas permanecerán cerradas. (Bernardino Avila, Bernardino Avila)

