Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Mientras se cumple el segundo día de la medida de fuerza de los docentes
Los no docentes harán un paro el 19 de noviembre en todas las universidades
Es para reclamarle al gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento.
14 de noviembre de 2025 - 0:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Paro Universidades
El próximo miércoles las universidades públicas permanecerán cerradas.
(Bernardino Avila, Bernardino Avila)
Temas en esta nota:
Universidades