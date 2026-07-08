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El País

Facundo Jones Huala volvió a la cárcel de Esquel

El líder mapuche está detenido desde junio de 2025 y fue trasladado desde Rawson, donde denunció que los agentes penitenciarios pusieron en riesgo su integridad física.

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