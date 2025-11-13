Omitir para ir al contenido principal
Afecto, poder y cuentas pendientes

Macri desentierra su historia familiar en un libro sobre su padre

El expresidente presenta “Franco”, una autobiografía dedicada a su padre, a quien define como su “maestro y mayor antagonista”.

Nuevo libro Mauricio Macri presentó Franco, un libro que mezcla recuerdos íntimos, críticas públicas y enseñanzas del empresario que marcó su vida. (Redes Sociales)

