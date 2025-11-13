Omitir para ir al contenido principal
Afecto, poder y cuentas pendientes
Macri desentierra su historia familiar en un libro sobre su padre
El expresidente presenta “Franco”, una autobiografía dedicada a su padre, a quien define como su “maestro y mayor antagonista”.
14 de noviembre de 2025 - 1:49
Nuevo libro
Mauricio Macri presentó Franco, un libro que mezcla recuerdos íntimos, críticas públicas y enseñanzas del empresario que marcó su vida.
(Redes Sociales)
