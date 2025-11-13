Omitir para ir al contenido principal
Por la situación de los represores presos

Piden que Casación haga una audiencia con víctimas y querellantes de lesa humanidad

Será para analizar el caso de Carlos Ernesto Castillo, el represor de la CNU beneficiado por un fallo de la Corte Suprema.

Diego Barroetaveña El camarista federal Diego Barroetaveña. (WEB)

