Por la situación de los represores presos
Piden que Casación haga una audiencia con víctimas y querellantes de lesa humanidad
Será para analizar el caso de Carlos Ernesto Castillo, el represor de la CNU beneficiado por un fallo de la Corte Suprema.
13 de noviembre de 2025 - 1:15
Diego Barroetaveña
El camarista federal Diego Barroetaveña.
(WEB)
