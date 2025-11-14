Omitir para ir al contenido principal
Economia
La calma que podría anteceder al huracán en el mercado
El dólar cerró otra semana abajo del techo
La divisa mayorista retrocedió 3 pesos pesos para la venta este viernes y consolidó una baja total cercana a los 50 pesos.
14 de noviembre de 2025 - 23:59
Las acciones volvieron a subir fuerte, al igual que los bonos soberanos.
