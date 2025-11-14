Omitir para ir al contenido principal
El mandatario dijo que el caso involucra a los demócratas
Por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein
Mientras los demócratas impulsan la publicación completa del expediente Epstein, el presidente los acusa de manipular el caso.
14 de noviembre de 2025 - 19:27
Jeffrey Epstein, cuado era buscado por el FBI.
(STEPHANIE KEITH/AFP)
Temas en esta nota:
Jeffrey Epstein
Donald Trump
Estados Unidos