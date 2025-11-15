Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
Defensa Civil controló el siniestro
Explosión e incendio en Ezeiza: Nicolás Kreplak aseguró que el humo del incendio “no es tóxico” y que el fuego está contenido
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que los estudios ambientales descartan la presencia de una nube tóxica tras la explosión en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini.
15 de noviembre de 2025 - 14:47
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
incendio ezeiza
(CNN )
Temas en esta nota:
Ezeiza
Incendio