Defensa Civil controló el siniestro

Explosión e incendio en Ezeiza: Nicolás Kreplak aseguró que el humo del incendio “no es tóxico” y que el fuego está contenido

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que los estudios ambientales descartan la presencia de una nube tóxica tras la explosión en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini.

incendio ezeiza (CNN )

