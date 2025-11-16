Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

El sorprendente espacio que apuesta a conservar la memoria cultural

El Túnel y su viaje en el tiempo

Guarda más de 15 mil vinilos históricos de todos los géneros, revistas, libros, folletos y hallazgos que conservan dos apasionados coleccionistas.

Karina Micheletto
Karina Micheletto
El túnel Misiones
El túnel Misiones Tato Piatti y Tola Romero, artífices de El Túnel. (Víctor Paniagua)

Temas en esta nota: